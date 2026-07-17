الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية اخترقت المجال الجوي للمملكة.

ونقل بيان رسمي عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن الصواريخ كانت تستهدف أراضي المملكة صباح اليوم، حيث جرى التعامل معها بنجاح وإسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها. وأكد المصدر عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء عملية الاعتراض.

وشدد البيان على أن القوات المسلحة تعاملت مع هذا التهديد وفقاً للتدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، مؤكداً التزام الجيش بحماية سيادة الأردن وتأمين أجوائه والحفاظ على سلامة المواطنين.