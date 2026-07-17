زلزال بقوة 7,3 درجات يضرب جنوب المكسيك

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أربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال بقوة 7,3 درجات، أعقبته هزة ارتدادية بقوة 5,3، الجمعة جنوب المكسيك على الحدود مع غواتيمالا، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي، من دون ان يخلف أضرارا جسيمة بحسب تقارير أولى تلقتها وكالة فرانس برس.

ووقع الزلزال في مياه المحيط الهادىء على عمق 15 كلم، وذلك قرابة الساعة 9,48 (14,48 ت غ) على بعد حوالى خمسين كلم من مدينة تاباشولا في ولاية شياباس. وشعر به سكان ولاية أوكساكا المجاورة، وكذلك غواتيمالا والسلفادور، وفق مراسلي فرانس برس.