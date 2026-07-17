دائرة المنظمات غير الحكومية تبحث في دهوك وزاخو سبل تذليل عقبات العمل المنظماتي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- عقدت رئاسة دائرة المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان، اجتماعاً موسعاً في محافظة دهوك، بمشاركة نحو 150 منظمة محلية ودولية عاملة في المحافظة وإدارة زاخو المستقلة، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المحلية؛ لبحث آليات تطوير العمل المنظماتي واستعراض حزمة التسهيلات الأخيرة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الدائرة فلاح حسن، ونائبه هردي أحمد، أبرز الخطوات والإجراءات التسهيلية التي تم اعتمادها مؤخراً لدعم الشركاء الدوليين والمحليين.

كما جرى تسليط الضوء على الخطط المستقبلية للدائرة، وخاصة الآليات المتعلقة بتبسيط ملفات التقارير المالية السنوية، والإعفاءات الضريبية، والضمان الاجتماعي للمتنقلين والعاملين في هذا القطاع.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً خُصص للاستماع إلى الرؤى والملاحظات والتحديات القانونية والإدارية التي تواجه المنظمات غير الحكومية في الميدان.

وفي ختام الاجتماع، تعهدت رئاسة الدائرة بتسخير كافة طاقاتها وإمكانياتها لتوفير بيئة عمل مرنة ومحفزة، تضمن استمرارية هذه المنظمات في تقديم خدماتها الإنسانية والتنموية.

مؤكدةً عزمها اللقاء ببقية المنظمات في مختلف مناطق الإقليم تباعاً لتوحيد الرؤى وتطوير القطاع الثالث في كوردستان.