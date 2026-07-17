بمشاركة العراق.. لافروف يعلن مبادرة روسية لتهدئة الأوضاع في الخليج

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن طرح موسكو مبادرة إقليمية جديدة لإطلاق حوار شامل في منطقة الخليج، محذراً في الوقت ذاته من التداعيات الاقتصادية والأمنية الخطيرة جراء تصاعد التوترات الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية، إن موسكو رعت سابقاً تفاهمات بين واشنطن وطهران إلا أن الآمال المعقودة عليها تبددت.

مشيراً إلى أن الطرفين يتبادلان حالياً الاتهامات بخرق الاتفاقيات وشن ضربات صاروخية، بينما تدفع دول الخليج ثمن هذا التصعيد.

وأكد لافروف أن "مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الشرايين التجارية في العالم، لم يعد اليوم ممرًا آمناً أو طريقاً حراً للملاحة".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن المبادرة المقترحة تسعى لجمع الأطراف المعنية برعاية إقليمية ودولية.

وقال: نعلن عن مبادرة روسية للحوار في المنطقة بمشاركة العراق والأردن والجامعة العربية، وبتأييد من الصين ومصر وباكستان.

مؤكداً إبداء طهران استعدادها للانخراط في هذا المسار، ومثمناً جهود الوسطاء لتقريب وجهات النظر.

واتهم لافروف أطرافاً (لم يسمّها) بالسعي لإجهاض التقارب "الإيراني - الخليجي" بغية تشكيل جبهة موسعة ضد طهران.

في سياق متصل، تطرق لافروف إلى انعكاسات أزمة الخليج على الملف الأوكراني.

مؤكداً أن كييف تعيش حالة من القلق البالغ جراء هذه التطورات، نظراً لكون التوتر في الشرق الأوسط يشتت أنظار القوى الغربية التي تطالبها أوكرانيا بتقديم دعم عسكري ومالي مستمر وغير مشروط.

لافتاً إلى أن العواصم الأوروبية مارست ضغوطاً على واشنطن سابقاً لدفعها نحو تبني موقف الدعم المطلق لكييف.