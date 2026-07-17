رئيس وزراء العراق يبحث مع رئيس "إكسون موبيل" شراكات النفط والاستثمار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، عزم حكومته على تكثيف الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز المشغّل لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وإنهاء الاعتماد على الاستيراد الخارجي تماماً.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الزيدي، اليوم الجمعة، في مدينة هيوستن الأمريكية، مع الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل" العالمية، دارين وودز، وبحضور وزيري النفط والكهرباء ومجموعة من المستشارين الفنيين للحكومة العراقية.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن الحكومة ماضية في خططها لتطوير قطاعات إنتاج وتصدير النفط الخام، إلى جانب رفع القدرات الإنتاجية للمصافي المحلية، واستثمار الغاز المصاحب لتغذية شبكة الكهرباء الوطنية.

وأضاف الزيدي أن العراق، بوصفه صاحب ثاني أكبر احتياطي طاقة في العالم، يفتح أبوابه للمستثمرين الأجانب عبر تقديم تسهيلات غير مسبوقة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.

كما كشف رئيس الوزراء خلال اللقاء عن مشروع استراتيجي لإنشاء "مدينة الطاقة" في محافظة البصرة لدعم التنمية الصناعية.

مشدداً على أن البيئة الأمنية في العراق مستقرة ومواتية للاستثمارات الكبرى، على عكس الصورة غير الدقيقة التي تنقلها بعض وسائل الإعلام.

من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل"، دارين وودز، بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها حقول الطاقة العراقية.

مؤكداً رغبة الشركة في تعزيز الشراكة مع بغداد، والتركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة، والمساهمة في مشاريع خفض الانبعاثات وحماية البيئة.