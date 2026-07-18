طقس العراق.. موجة حر جديدة وتصاعد للغبار

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة، متوقعة استمرار الأجواء شديدة الحرارة في عموم البلاد، مع تسجيل درجات حرارة نصف غليان في المحافظات الجنوبية، تزامناً مع نشاط للرياح المثيرة للغبار.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، أن طقس يوم غدٍ الأحد سيكون صحواً وشديد الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في الأجزاء الجنوبية. وأشار البيان إلى نشاط في الرياح الشمالية الغربية لتصل سرعتها إلى 40 كم/س في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، مما يؤدي إلى تصاعد غبار محلي خفيف.

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الأحد، حيث تصدرت محافظة البصرة القائمة بتسجيل 51 درجة مئوية، تلتها محافظات ميسان وذي قار والمثنى بواقع 50 درجة، فيما سجلت بغداد وواسط وبابل والنجف والأشرف والديوانية درجات تراوحت بين 48 و49 مئوية. وفي إقليم كوردستان، سجلت دهوك 40 درجة، والسليمانية 42، وأربيل 43 مئوية.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة يوم الاثنين، مع بقاء الأجواء حارة بشكل عام. ومن المتوقع أن تنشط الرياح لتصل سرعتها إلى 45 كم/س، مما يتسبب بتصاعد الغبار في أغلب أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع تراجع مدى الرؤية الأفقية إلى (4-6) كم في المناطق المغبرة.

أما يوم الثلاثاء، فسيستمر الطقس الصحو والحار مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، ونشاط متقطع للرياح يثير غباراً خفيفاً في بعض المناطق.

واختتمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى أن طقس يوم الأربعاء المقبل لن يشهد تغييراً يذكر، حيث يبقى صحواً وحاراً في جميع المناطق، مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، واستقرار درجات الحرارة عند مستوياتها المرتفعة المسجلة في الأيام السابقة.