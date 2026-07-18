سنتكوم: مزاعم إيران بشأن انفجار ناقلات النفط عارية عن الصحة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- فنّدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، ادعاءات الحرس الثوري الإيراني بشأن انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز، مؤكدة أن تلك المزاعم "عارية تماماً عن الصحة".

وقالت "سنتكوم" في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، إن الرواية الإيرانية التي ادعت اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية في الممر المائي الدولي نتيجة "تضليل استخباراتي أمريكي" هي مزاعم لا أساس لها واقعياً.

في غضون ذلك، واصلت القوات الأمريكية لليلة السابعة على التوالي شنّ موجة عنيفة من الضربات الجوية والبحريّة ضد أهداف داخل إيران.

وأوضح بيان القيادة المركزية أن الهجمات نُفذت عبر منظومة قتالية متكاملة شملت طائرات مقاتلة ومسيرات وسفناً حربية، واستهدفت بنجاح مواقع للمراقبة، وبنى تحتية للدعم اللوجستي العسكري، ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة، بالإضافة إلى تحييد قدرات بحرية إيرانية.

وشددت القيادة المركزية على التزامها بمواصلة محاسبة طهران وفقاً لتوجيهات القائد العام للقوات الأمريكية، معلنة في الوقت ذاته عن "فرض حصار بحري شامل على كافة الموانئ الإيرانية".

وأشار البيان إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون حالياً في عموم الشرق الأوسط على أهبة الاستعداد واليقظة والجاهزية القتالية القصوى لمواجهة أي تطورات.

وعلى الجانب الآخر، أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية حجم الدمار الناتج عن الهجمات الأمريكية؛ حيث أفادت بتقارير صادرة يوم الجمعة عن تدمير خمسة جسور حيوية على الأقل في جنوب البلاد، ومقتل سبعة أشخاص إثر قصف استهدف جسوراً ومحطة للقطارات في ميناء "بندر خمير" الاستراتيجي.

كما أشارت التقارير إلى تعرض مطار عسكري للقصف في منطقة "إيرانشهر" الواقعة إلى الشرق بعيداً عن الساحل، وتحديداً في الإقليم المحاذي للحدود الباكستانية، مما يعكس اتساع رقعة الأهداف الأمريكية.