محكمة جنح كركوك تنظر في قضية ممثل مزارعي "سركران" وسط اتهامات عسكرية له بالإهانة

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أربيل (كوردستان 24)- تستأنف محكمة جنح كركوك، يومي الأحد والاثنين (19 و20 تموز 2026)، عقد جلساتها الحادية عشرة للنظر في قضيتين مرفوعتين ضد ممثل مزارعي منطقة "سركران"، محمد أمين، وذلك بعد قرار نقل ملف القضية من محكمة قضاء دبس إلى مركز مدينة كركوك.

وكشف أمين، في تصريحٍ لـ كوردستان 24 اليوم السبت، عن طبيعة الدعاوى الموجهة ضده، موضحاً أن الدعوى الأولى رفعها جندي اتهمه بالاعتداء عليه وسحب وشاحه، في حين رفعت الدعوى الثانية قيادة العمليات المشتركة في كركوك التابعة لوزارة الدفاع العراقية، والتي وجهت له تهمة إهانة القوات المسلحة بموجب المادة 229 من قانون العقوبات العراقي.

وانتقد ممثل المزارعين خطوة نقل المحاكمة إلى داخل مدينة كركوك، معتبراً أن طلب المدعين بنقل القضية يهدف إلى المماطلة وتأخير الحسم القانوني.

مؤكداً في الوقت ذاته أن القوات العسكرية المشتكية لم تستجب حتى الآن لطلبات المحكمة، مما تسبب في ركود مجريات القضية دون أي تغيير ملموس.

ونفى أمين التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه كان الضحية في تلك الحادثة وليس المعتدي.

وأعلن عزمه تقديم مقطع فيديو وثقته كاميرا كوردستان 24 كدليل قاطع لا يقبل الشك أمام القاضي لإثبات تعرضه للاعتداء والضغط الجسدي من قبل الجنود.

مضيفاً: "كنت في وضع لا أستطيع فيه التقاط أنفاسي، فكيف يمكنني توجيه شتائم؟".

وأعرب أمين عن تفاؤله بتحقيق العدالة وإعلان براءته، مشيراً إلى أن الكلمة الفصل تظل بيد القضاء، معرباً عن أمله في أن يستند الحكم النهائي إلى الحقائق والإنصاف.