حكومة كوردستان تعتزم إطلاق 6 مشاريع سياحية إستراتيجية في السليمانية

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أربيل (كوردستان 24)- تعتزم حكومة إقليم كوردستان إطلاق ستة مشاريع استثمارية استراتيجية جديدة في محافظة السليمانية، ضمن خطة حكومية موسعة تهدف إلى تحديث البنية التحتية السياحية، وتغيير الهوية البصرية للمدينة، بما يضمن تدفقاً أكبر للسياح والرساميل الاستثمارية.

وأفاد مراسل كوردستان 24، بأن الأجهزة التنفيذية في حكومة الإقليم شارفَت على وضع اللمسات الأخيرة للمشاريع الستة التي تمر حالياً بمرحلة التصميم الهندسي والمخططات العامة (Site Plan).

جاءت هذه الخطوة عبر تنسيق عالي المستوى قادته وزارتا التخطيط والبلديات والسياحة في حكومة الإقليم، بالتعاون مع الدوائر المحلية في السليمانية، لضمان مواءمة المشاريع مع معايير الجودة العالمية.

وحددت الحكومة المواقع الجغرافية للمشاريع بدقة؛ حيث خصصت جزءاً مهماً منها لمنطقة "چەقچەق" ومصيف "سرجنار" الحيوي.

يأتي هذا الاختيار الحكومي استجابةً للمكانة الاستراتيجية لهذه المناطق التي تشهد إقبالاً كثيفاً وسنوياً من سياح وسط العراق وجنوبه، مما دفع الحكومة إلى ضرورة رفدها بمنشآت ومرافق عصرية تواكب الطلب المتزايد.

وتسعى التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان من خلال هذه النهضة الاستثمارية إلى ما هو أبعد من مجرد زيادة المنشآت؛ إذ تهدف برؤيتها الجديدة إلى إحداث تحول جذري وشامل في المشهد السياحي للسليمانية، والارتقاء بالخدمات العامة لتدخل المحافظة مرحلة جديدة وأكثر تقدماً تنعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي للإقليم.