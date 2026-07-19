كركوك: أهالي "سركَران" يناشدون السلطات المحلية لإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء

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أربيل (كوردستان 24)- ناشد سكان ناحية "سركَران" التابعة لمحافظة كركوك، الجهات الحكومية والمعنية بالتدخل الفوري لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة منذ نحو شهر، معربين عن استيائهم من استثنائهم من الخدمة مقارنة بالمناطق المحيطة بهم.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، قال أحد المواطنين المحتجين: نريد إيصال صوتنا إلى المسؤولين عبر منابركم الإعلامية، بعد أن تُركنا نواجه هذه الأزمة بمفردنا دون أي استجابة حتى الآن.

وأضاف المواطن أن الناحية تمتلك محطة تحويل كهرباء خاصة بها تغذي 30 منزلاً فقط، ما يعني عدم وجود أي أحمال زائدة أو ضغط على الشبكة.

مستغرباً قطع الإمدادات عنهم لمدة شهر كامل، في وقت تنعم فيه الأقضية والنواحي المجاورة بتيار كهربائي مستمر.

ووصف الأهالي ناحيتهم بأنها "صغيرة ومحدودة المساحة وتماثل القرية".

معتبرين أن إهمال مطالبهم يعود إلى غياب المتابعة الحكومية، واقتصار دور الموظفين الحكوميين في الناحية على الدوام الروتيني دون الالتفات إلى معاناة المواطنين اليومية.