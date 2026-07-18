بفضل جهودها الاستثنائية.. زاخو تتصدر المراتب الأولى في النظافة على مستوى الإقليم والعراق

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أربيل (كوردستان 24)- تشهد إدارة قضاء زاخو المستقلة في إقليم كوردستان حملات مكثفة ومستمرة لجمع النفايات وتنظيف الشوارع والأسواق العامة، تنفذها فرق النظافة التابعة للشركة المتعاقد معها بالتنسيق المباشر مع البلدية، مما أحدث تحولاً ملموساً في الواقع البيئي والخدمي للمدينة مقارنة بالسنوات الأربع الماضية.

تحسن ملحوظ يلقى ارتياح الأهالي

وأعرب مواطنو زاخو عن ارتياحهم الكبير لاهتمام الحكومة بقطاع الخدمات والنظافة العامة، مشيرين إلى زوال الأعباء البيئية السابقة.

حيث قال المواطن مهاجر فهمي في حديث لكوردستان24: "قبل ثلاث أو أربع سنوات، كانت الأوضاع الخدمية سيئة للغاية؛ إذ كانت النفايات تُجمع مرة واحدة في الأسبوع، مما يتسبب في تراكمها وانبعاث الروائح الكريهة. أما الآن، فالوضع ممتاز والخدمات مستمرة دون أي عوائق بفضل جهود الحكومة".

من جانبه، أضاف المواطن علي أيوب: "حالياً، يتم رفع النفايات من أحيائنا بمعدل ثلاث إلى أربع مرات أسبوعياً، وأصبحت مدينتنا نظيفة جداً. نتمنى من المواطنين المساهمة الفعالة في الحفاظ على النظافة العامة وعدم رمي المخلفات عشوائياً، فالجهات المعنية تبذل قصارى جهدها دون تقصير".

عمل مستمر على مدار الساعة

وتتواصل عمليات التنظيف ورفع المخلفات في الأسواق والمواقع السياحية بزاخو على مدار 24 ساعة، في حين تُرفع النفايات من الأحياء السكنية عبر فترتي عمل (شفتين) لضمان تغطية جغرافية شاملة.

وأوضح محمد حسن، رئيس شعبة البيئة في رئاسة بلدية زاخو، تفاصيل المتابعة قائلاً: "نتابع بشكل يومي أداء الشركة الميداني، حيث ينتشر عمال النظافة في الأسواق على مدار 24 ساعة لرفع المخلفات أولاً بأول. وفي مركز المدينة، يتواصل العمل من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، ولا يقتصر دورنا على جمع النفايات فحسب، بل يشمل أيضاً غسل وتنظيف الطرقات والشوارع العامة بانتظام".

آليات حديثة وميزانية سنوية مخصصة

وتجري أعمال النظافة يومياً بمشاركة أكثر من 124 آلية تخصصية ومعدات حديثة، وبجهود ما يزيد عن 500 عامل تحت إشراف رئاسة بلدية زاخو، حيث تغطي هذه الحملات كافة مناطق الإدارة المستقلة لزاخو بما فيها ناحية "باتيل".

ويمتد عقد الشركة المنفذة للمشروع لثلاث سنوات، بميزانية سنوية مخصصة تبلغ 565 مليون دينار عراقي لتمويل هذا القطاع الخدمي.

طمر صحي لمنع الأضرار البيئية

وتشير التقديرات الرسمية إلى رفع أكثر من 430 طناً من النفايات والمخلفات يومياً من الأحياء السكنية والأسواق والمواقع المختلفة في إدارة زاخو، لتُنقل بشكل مباشر إلى المكب الرئيسي في قرية "ديرابون" الواقعة بعيداً عن التجمعات السكنية، حيث تخضع لعمليات طمر صحي وفق المعايير الفنية المتبعة لمنع حدوث أي أضرار بيئية أو صحية.

تقرير: ميهفان مجيد – كوردستان24 – زاخو