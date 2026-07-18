بفضل إجراءات السلامة.. عقرة تسجل "صفر" حالات غرق في منتجعاتها السياحية هذا العام

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أربيل (كوردستان 24)- نجحت إدارة قضاء عقرة (ئاكرێ) هذا العام في الحفاظ على سلامة زوار منتجعاتها السياحية من خلال خلو المنطقة تماماً من أي حالات غرق، وذلك بفضل حزمة من التدابير الوقائية المكثفة وإجراءات السلامة الصارمة التي تم تبنيها لحماية أرواح السياح.

منقذون مدربون في كل منتجع

وتضمنت خطة السلامة توزيع خمسة من الغواصين والمنقذين المدربين في كل مصيف سياحي داخل القضاء، حيث تتركز مهمتهم الأساسية في مراقبة حركة السباحة، وتقديم الإرشادات للزوار، والتدخل السريع لإنقاذ الأرواح في الحالات الطارئة.

وفي هذا السياق، صرح المنقذ المائي، محمد روكار، لكوردستان24 قائلاً:

"نعمل هنا كفريق إنقاذ يتألف من خمسة غواصين لمراقبة حركة السياح وتوجيههم وتزويدهم بتعليمات السلامة. ولله الحمد، لم نسجل أي حالة غرق في منتجعنا منذ عامين، بالرغم من أننا نقوم يومياً بإنقاذ ما بين شخصين إلى خمسة أشخاص يتعرضون لظروف طارئة في المياه".

وإلى جانب الانتشار الميداني لفرق الإنقاذ، قامت الجهات المعنية بنشر لافتات إرشادية وتوعوية واضحة في كافة الأقسام المائية للمنتجعات، وهو ما ساهم بشكل مباشر في رفع مستوى وعي الزوار وتجنيبهم السلوكيات الخطرة.

ارتياح وإشادة من الزوار

وقد لاقت هذه الخطوات الوقائية ارتياحاً كبيراً وإشادة واسعة من قبل العائلات والسياح الوافدين إلى المنطقة.

حيث أشار السائح، أمير مصعب، إلى أهمية هذه الإجراءات قائلاً:

"بالتأكيد، هذه التدابير تمنحنا كعائلات شعوراً كبيراً بالطمأنينة. انتشار الغواصين وتثبيت كاميرات المراقبة في أرجاء المصيف يتيح لنا قضاء أوقات ممتعة مع أطفالنا دون قلق".

من جانبه، أشاد السائح، حيدر زيدان، بجهوزية فرق الإنقاذ السريعة بالقول:

"المنقذون متواجدون بشكل دائم وفي جميع الأوقات بالمنتجعات، بواقع أربعة إلى خمسة غواصين في كل موقع. إنهم يقظون للغاية ولا يترددون في التدخل الفوري لإنقاذ أي شخص يتعرض لخطر الغرق".

ربع مليون سائح دون حوادث تذكر

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن مديرية السياحة في عقرة، فقد استقبلت المصايف والمنتجعات السياحية في القضاء نحو 250 ألف سائح خلال الأشهر الستة الماضية، حيث تكللت جولاتهم السياحية بالسلامة والعودة إلى منازلهم دون تسجيل أي حوادث أو خسائر بشرية.

يُذكر أن التنسيق الوثيق والتدابير الاستباقية التي اتخذتها مديرية الدفاع المدني والجهات الإدارية في عقرة ساهمت في تحقيق بيئة سياحية آمنة وخالية من حوادث الغرق هذا العام، مما يمثل خطوة هامة لدعم وتنشيط الحركة السياحية في المنطقة وجذب المزيد من الزوار مستقبلاً.

تقریر: آري حسين – كوردستان24 - عقرة (ئاكرێ)