مقتل 16 جنديا الجمعة في هجوم بغرب النيجر

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أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة الأنباء الرسمية في النيجر (ANP)، اليوم الأحد 19 تموز 2026، بمقتل 16 جندياً في هجوم استهدف مفرزة عسكرية غربي البلاد، التي تخضع للحكم العسكري.

وذكرت الوكالة أن "هجوماً استهدف انتشاراً عسكرياً في منطقة (تيرا) التابعة لإقليم (تيلابيري) يوم الجمعة 17 تموز، أسفر عن سقوط 16 قتيلاً و23 جريحاً، تسعة منهم في حالة خطرة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى مقتل 15 من المهاجمين خلال المواجهات.

وقد وقع الهجوم في منطقة قريبة من الحدود المشتركة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي منطقة تشهد اضطرابات أمنية مستمرة. وأضافت الوكالة أن العمليات العسكرية لتمشيط المنطقة وتأمينها وملاحقة العناصر المنفذة للهجوم ما زالت مستمرة.

وتواجه النيجر منذ نحو عقد من الزمن هجمات دموية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية". ورغم تولي المجلس العسكري السلطة في تموز 2023، إلا أن البلاد ما تزال تواجه تحديات كبيرة في احتواء موجات العنف المتصاعدة.

المصدر: فرانس برس