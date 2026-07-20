إدارة سوران تشهد إنشاء مشروع "مدينة الشهداء" السكني لعوائل شهداء الحرب ضد "داعش"

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام للمديرية العامة لشؤون الشهداء والمؤنفلين في إدارة سوران المستقلة، كريم كاوة، عن المباشرة بإنشاء مشروع لتوفير الوحدات السكنية لعوائل شهداء الحرب ضد تنظيم "داعش" والمعروف باسم "مدينة الشهداء"، وذلك في إطار حزمة الخدمات الحكومية لعوائل الشهداء وبتوجيه مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.

وأوضح كاوة في تصريح لـ "كوردستان 24"، أن المشروع يشتمل في مرحلته الحالية على بناء 160 داراً سكنية بمساحة 200 متر مربع لكل دار. وأشار إلى أن مشروع "مدينة الشهداء" يقع على شارع الـ 40 متراً الجديد في موقع استراتيجي وحيوي بقضاء سوران، وسيتضمن المشروع مستقبلاً مساحات خضراء وحدائق عامة لتوفير بيئة ملائمة وهادئة لعوائل الشهداء المستفيدة.

وأضاف المدير العام أن المشروع يُنفذ بمواصفات جودة فنية وهندسية عالية مع تأمين الخدمات الأساسية كافة، وسيستفيد منه عوائل شهداء قوات البيشمركة الذين قضوا في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في حدود الإدارة.

وبشأن آلية الاستفادة والمعايير المعتمدة، أكد كريم كاوة تخصيص منزل مستقل لعائلة كل شهيد، لافتاً إلى أنه في حال وجود شهيدين في عائلة واحدة أو في حال كان للشهيد زوجتان، فستستفيد العائلتان من السكن وفق ضوابط قانونية منصفة لضمان العدالة التامة في التوزيع وعدم استثناء أي مستحق.

يُذكر أن إقليم كوردستان قد قدم خلال الحرب ضد تنظيم داعش أكثر من 1700 شهيد ونحو 18 ألف جريح من قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية، فضلاً عن تضرر نحو 529 ألف شخص جراء الهجمات الإرهابية والنزاعات وحالات العنف المختلفة بالمنطقة.



