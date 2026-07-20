وزير الداخلية الإيراني يزور باكستان حاملاً رسالة من بزشكيان لبحث التهدئة مع واشنطن

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أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية، بأن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، سيصل مساء اليوم الاثنين 20 تموز 2026 إلى العاصمة إسلام آباد، بالتزامن مع استمرار المواجهات العسكرية المباشرة بين واشنطن وطهران لليوم التاسع على التوالي.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أن الوزير الإيراني يحمل معه رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان تتعلق بالتطورات الراهنة؛ حيث تواصل باكستان جهودها للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، لاسيما بعد انهيار تفاهم الهدنة المؤقتة الذي جرى توقيعه بين الطرفين في حزيران الماضي.

وتتزامن هذه الزيارة مع تحركات سياسية وميدانية متسارعة؛ وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تأكيده أن واشنطن لا تزال تبقي الباب مفتوحاً أمام الحلول الدبلوماسية مع طهران، قائلاً: "إذا تمكن الإيرانيون الراغبون في التفاوض من السيطرة على الأوضاع وتوجيه دفة الأمور، فسيكون ذلك تطوراً إيجابياً، لكن هذا لم يحدث حتى الآن".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوسطاء والشركاء الدوليين يواصلون مساعيهم لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مشيرة إلى تلقيها عدة مقترحات في هذا الشأن، لكنها تحفظت على الدخول في تفاصيلها بالوقت الراهن.

ويشهد النزاع المباشر منذ تسعة أيام جولة من الغارات الجوية الأمريكية المكثفة التي استهدفت عشرات المواقع داخل إيران، في حين ترد طهران باستهداف القواعد والتواجد العسكري الأمريكي في الأردن، والبحرين، والكويت، والعراق بالصواريخ والطائرات المسيرة.