تجارة إقليم كوردستان تُصدر توضيحات جديدة بشأن تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام للتجارة في وزارة التجارة والصناعة بحكومة إقليم كوردستان، أن عملية تحديث وتغيير البيانات في استمارة الغذاء الإلكترونية (البطاقة التموينية) مستمرة، مشيراً إلى أنه بإمكان المواطنين إضافة الأطفال أو فصل استماراتهم.

وصرح "نوزاد شيخ كامل"، المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، لموقع (كوردستان 24) اليوم الأحد، 19 تموز 2026، قائلاً: "إن عملية تحديث استمارة الغذاء مستمرة وجميع مراحلها مفتوحة حالياً. بإمكان المواطنين الذين يمتلكون الاستمارة الإلكترونية إضافة أطفالهم، بشرط أن تكون بطاقة المعلومات (کارتی زانیاری) الخاصة بهم صادرة من إقليم كوردستان."

وبخصوص المتزوجين حديثاً، أشار شيخ كامل إلى أن "الشباب المتزوجين يمكنهم فصل أسمائهم عن استمارة عائلاتهم (الآباء) والحصول على استمارة مستقلة خاصة بهم، والعملية مستمرة ولم تتوقف."

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق المدير العام للتجارة إلى مسألة نقل استمارة الغذاء، موضحاً أن "نقل الاستمارة من وكيل إلى آخر داخل المدينة نفسها يتم عبر الهاتف وتطبيق (أبليكيشن) خاص، أما بالنسبة للنقل من مدينة إلى أخرى، فيتطلب الأمر مراجعة رب الأسرة لمديرياتنا مصطحباً معه البطاقة الوطنية لأطفاله لإتمام إجراءات النقل."

وأكد نوزاد شيخ كامل أن أكثر من 95% من سكان إقليم كوردستان قد حصلوا بالفعل على الاستمارة الإلكترونية، وستبقى العملية مستمرة لأولئك الذين لم يحصلوا عليها بعد أو لمن يحتاجون لإجراء تعديلات في بياناتهم.

يُذكر أنه في يوم الخميس الموافق 29 أيار 2025، تم تفعيل تطبيق الغذاء رسمياً في أربيل. ويوجد في إقليم كوردستان نحو 8 آلاف وكيل للدقيق والمواد الغذائية، حيث يتسلم 5 ملايين و350 ألف شخص حصصهم التموينية الشهرية.

وضمن حدود محافظة أربيل، بما في ذلك إدارة "سوران" المستقلة، يوجد 2,297 وكيلاً للدقيق والمواد الغذائية.

وكانت عملية رقمنة (تحويل إلى النظام الإلكتروني) وكلاء الغذاء قد انطلقت رسمياً في محافظة حلبجة كأول محافظة تبدأ بهذا النظام في 8 أيار 2025