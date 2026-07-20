ارتفاع أسعار النفط على وقع الضربات الأميركية على إيران واستهداف السفن في مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- قفزت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية الاثنين، عقب توجيه الولايات المتحدة ضربات لإيران لليلة التاسعة تواليا واشتعال النيران في سفينة بمضيق هرمز.

وعكست هذه المكاسب مخاوف متزايدة من أن يؤدي تجدد القتال في الشرق الأوسط إلى تعطيل شحنات النفط عبر المضيق الذي يعد ممرا حيويا لموارد الطاقة العالمية.

وارتفع خام برنت تسليم أيلول/سبتمبر بنسبة 2,72% ليصل إلى 90,50 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01,00 ت غ تقريبا، بعد أن كان قد تجاوز لفترة وجيزة حاجز 91 دولارا، مسجلا أعلى مستوى له منذ شهر حزيران/يونيو.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2,39 بالمئة ليصل إلى 84,46 دولارا للبرميل.

وأفادت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بأن حريقا نشب على متن سفينة داخل المضيق الاثنين، على بعد نحو 15 كيلومترا شمال غرب عُمان، دون أن تحدد سببه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح للصحافيين مساء الأحد، بأن الولايات المتحدة توجه ضربات قوية لإيران ردا على مقتل جنود أميركيين مؤخراً في الشرق الأوسط.

AFP