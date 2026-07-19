هيئة النزاهة تضبط مسؤولاً في كهرباء بغداد اختلس مواد بقيمة 4.5 مليار دينار

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن إلقاء القبض على مسؤول في شركة توزيع كهرباء بغداد، بتهمة سرقة والاستيلاء على كميات كبيرة من المعدات الكهربائية التي تقدر قيمتها بنحو أربعة مليارات ونصف مليار دينار عراقي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه بعد تشكيل فريق تدقيقي وتحقيقي وزيارة وزارة الكهرباء، تبيّن أن المسؤول عن المخازن في فرع توزيع قطاع "الرصافة" قد استولى على كابلات كهربائية تصل قيمتها الإجمالية إلى 4 مليارات و406 ملايين دينار. ووفقاً للتحقيقات، فقد نفذ المتهم هذه الجريمة بالتعاون مع شخصين من أصحاب مركبات الحمل (الشاحنات).

وأضاف البيان أن عملية الاعتقال تمت وفقاً لأمر قضائي صادر عن محكمة الجنح المركزية المختصة بقضايا مكافحة الفساد، واستناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات العراقي. ويخضع المتهم حالياً للتوقيف بأمر من القاضي لحين استكمال التحقيقات القانونية بحقه.