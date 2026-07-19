بغداد.. القبض على منتمين لحركة "اليماني" بتهمة تزويج فتيات خارج العراق

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت محكمة تحقيق الرصافة، اليوم الاحد 19 تموز 2026، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين اعترفا صراحةً بانتمائهما إلى ما يسمى حركة "دين السلام والنور الأحمدية"، المعروفة محلياً بـ "حركة اليماني".

وأفاد القاضي المختص بأن عملية القبض نُفذت بناءً على جهود حثيثة ومتابعة دقيقة من قبل المحكمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة. وأكد أن المحكمة صدّقت أقوال المتهمين قضائياً، حيث أقرا بالانتماء للحركة المذكورة، وكشفا عن تورطهما في قضية اختفاء إحدى الفتيات بهدف تزويجها خارج العراق وإلحاقها بصفوف هذه المجموعة.

وبحسب اعترافات المتهمين، فإنهما كانا يديران قناة على تطبيق "تلغرام" تُستخدم كمنصة للترويج لأفكار الحركة وتسهيل زواج أعضائها، فضلاً عن تحريض الشباب وتشجيعهم على الهجرة ومغادرة البلاد.

وأشارت المحكمة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة في هذه القضية، مؤكدة مواصلة الجهود لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق بقية المطلوبين المنتمين لهذه المجموعة، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل وفق القانون.