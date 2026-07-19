زيباري يُشيد بزيارة رئيس الوزراء الاتحادي إلى واشنطن: "خطوة غير مسبوقة لشراكة استراتيجية"

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أربيل (كوردستان24)- أشاد السياسي البارز، هوشيار زيباري، بالزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الاتحادي، علي الزيدي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واصفاً إياها بالزيارة "الناجحة وغير المسبوقة".

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، هنأ زيباري رئيس الوزراء على ما تحقق خلال الزيارة، مؤكداً أنها تضع الحجر الأساس لتأسيس شراكة استراتيجية مثمرة تشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياسية، بما يخدم مستقبل البلاد.

وأشار زيباري إلى أن الاستقبال الرئاسي الأمريكي لوفد رئيس الوزراء، وما نتج عنه من توقيع مذكرات تفاهم حيوية في قطاعي الطاقة والمال، تمثل أبرز إنجازات هذه الزيارة، مما يعزز من فرص التنمية والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.