بترقية 136 ضابطاً.. صدور مرسوم حكومي لترقية رتب منتسبي الأسايش في أربيل

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أربيل (كوردستان24)- صدر مرسوم رسمي يقضي بترقية رتب عدد من ضباط مؤسسة أمن إقليم كوردستان (الأسايش)، بناءً على توجيه وقرار من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وأصدرت رئاسة ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أمراً إدارياً، استناداً إلى قرار رئيس الحكومة مسرور بارزاني، يقضي بترقية رتب 136 ضابطاً على ملاك مؤسسة أمن الإقليم (الأسايش).

وحمل الأمر الإداري توقيع رئيس ديوان مجلس الوزراء، د. أوميد صباح، تحت الرقم (2112) الصادر بتاريخ 16 تموز من الشهر الجاري، ويشمل الضباط من مختلف الرتب العسكرية ابتداءً من رتبة ملازم وصولاً إلى رتبة عقيد.

وتأتي هذه الترقيات الدورية استناداً لأحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 في الإقليم. ويضم جدول الترقية الصادر 136 اسماً لضباط يخدمون جميعاً في المديرية العامة لأسايش أربيل؛ حيث يبدأ الجدول باسم الضابط "بولا أحمد مجيد رضا" وينتهي بالضابط "باوان أبو بكر قادر حمه صالح".