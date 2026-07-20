بقيمة 7 ملايين دولار وتسهيلات حكومية.. دهوك تشهد نمواً متواصلاً في الاستثمار السياحي

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أربيل (كوردستان24)- تشهد محافظة دهوك إقبالاً متزايداً على الاستثمار في القطاع السياحي، مدفوعاً بحزمة من التسهيلات الحكومية والإعفاءات الضريبية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وفي هذا الإطار، نُفّذ مشروع سياحي ضخم بتكلفة تصل إلى 7 ملايين دولار على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، حيث يتكون المشروع من فندق ومطعم ومسابح ومرافق خدمية متكاملة. وأوضح القائمون على المشروع أن الدعم الحكومي المتمثل في تبسيط الإجراءات وتخفيض الضرائب شكّل حافزاً أساسياً لبدء العمل الميداني.

وقال صاحب المشروع، رابين بانسوري: "يعد هذا المشروع أحد أكبر المشاريع السياحية في محافظة دهوك، ونعمل من خلاله على تعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع السياحي، بما يتيح استقطاب أعداد أكبر من السياح والزوار إلى المحافظة".

وتأتي هذه المشاريع ضمن برنامج حكومة إقليم كوردستان لتنمية القطاع السياحي وتقليص الروتين الإداري أمام أصحاب الرؤوس الأموال. وفي هذا السياق، صرح مدير استثمار دهوك، هفال صديق، قائلاً: "قدمنا التسهيلات اللازمة وحصل 25 مشروعاً على رخص الاستثمار خلال التشكيلة الحكومية العاشرة، بالإضافة إلى الموافقة على نحو 25 مشروعاً آخر في مرحلة منح الرخص الرسمية، وهي موزعة على كافة أقضية ونواحي محافظة دهوك لضمان تحقيق تنمية جغرافية متوازنة ومتكاملة".

وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد المشاريع السياحية المرخصة استثمارياً في دهوك حتى الآن 68 مشروعاً، في وقت يمر فيه 25 مشروعاً آخر بمراحل التدقيق النهائي لاستحصال التراخيص اللازمة للبدء بالتنفيذ.

ومع تجاوز عدد المواقع السياحية في محافظة دهوك حاجز الـ 750 موقعاً، تسجل المحافظة نمواً سنوياً في عدد المشاريع السياحية الجديدة بنسبة تُقدر بـ 3%. ويسهم هذا التوسع المستمر في تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للعمالة المحلية ودعم الاقتصاد العام في الإقليم.



تقرير: بيوار حلمي – كوردستان24 – دهوك