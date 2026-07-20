ترامب يتعهد بحماية نتنياهو من الاعتقال في أمريكا ويشن هجوماً حاداً على القيادة الإيرانية

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أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتعرض للاعتقال "بأي شكل من الأشكال" أثناء تواجده في الولايات المتحدة، مشدداً على دعمه لنتنياهو في مواجهته الحالية مع طهران.

وفي تدوينة نشرها عبر منصته "تروث سوشيال"، دافع ترامب عن موقف نتنياهو، قائلاً "إنه يخوض حرباً ضد الجمهوریة الاسلامیة الإيرانية، الذي اتهمه ترامب بالمسؤولية عن مقتل 52 ألف متظاهر بريء، وبالتورط في استهداف جنود أمريكيين وآخرين على مدار العقود الأربعة الماضية".

وأضاف ترامب أن الأطراف التي تستحق الاعتقال هي "تلك التي قادت إيران إلى دوامة غير مسبوقة من الموت والدمار"، معتبراً أن هذا الأمر كان يجب التعامل معه بحزم منذ سنوات طويلة من قبل الإدارات الأمريكية السابقة.

وانتقد الرئيس المنتخب أسلافه من الرؤساء لعدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه السياسات الإيرانية، واصفاً الوضع الحالي بأنه نتيجة لتأخير التعامل مع الملف الإيراني لسنوات.

يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والملاحقات القانونية الدولية، ليعيد تأكيد نهج ترامب الصارم تجاه طهران ودعمه المطلق لحلفاء واشنطن في المنطقة.





