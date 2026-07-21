وزير الصحة: تخصيص 28 مليار دينار لمستشفى "هيوا" للسرطان لعام 2025

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، عن تفاصيل الموازنة المخصصة لقطاع الأورام السرطانية؛ مبيناً أنه تم تخصيص 25 مليار دينار للأدوية و3 مليارات دينار للأجهزة الطبية لصالح مستشفى "هيوا" للسرطان لعام 2025 وحده.

وأوضح وزير الصحة، د. سامان برزنجي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، أن زيارته تهدف إلى متابعة واقع الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الفنية في المستشفى، معرباً عن تقديره لجهود صندوق دعم مرضى السرطان والمديرية العامة لصحة السليمانية والكوادر الطبية كافة.

واستعرض برزنجي التفاصيل المالية قائلاً: "تم لتأمين الأدوية لمستشفى هيوا خلال عام 2025 تخصيص 25 مليار دينار، وتخصيص أكثر من 3 مليارات دينار للأجهزة الطبية والمعدات. وفي النصف الأول من العام الجاري 2026، جرى صرف نحو 12 مليار دينار لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى".

وكشف وزير الصحة عن وجود خطط لتوسيع وتطوير مراكز علاج الأورام لترقية جودة الخدمات وتخفيف معاناة المرضى، مشيراً إلى مشروع استراتيجي يهدف لمعالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالمستشفيات، بالتعاون والتنسيق الفني مع منظمة اليونيسف (UNICEF)، نظراً لخصوصية مياه الصرف الصحي الطبية واختلافها عن الصرف الصحي المنزلي.

وأعرب الوزير عن شكره للمنظمات الدولية المانحة، مبيناً أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدّم معدات وأجهزة طبية لمستشفيات إقليم كوردستان بقيمة تناهز 5 ملايين دولار أمريكي"، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لتقديم الدعم المعنوي والمادي لمرضى السرطان.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، توجه وزير الصحة بالشكر لرئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على اهتمامه المباشر منذ انطلاق أعمال التشكيلة الوزارية التاسعة وتخصيص ميزانية واسعة لمستشفيات ومراكز الأورام وتأمين العلاجات لها، منوهاً بصدور موافقة رئيس الحكومة على تشييد مشافٍ في عدة أقضية ونواحٍ وإدارات مستقلة بالمنطقة. كما أشار إلى مناقشة سبل تعزيز آليات الدعم لمستشفى "هيوا" مؤخراً مع نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني لتلبية احتياجات المرضى بانتظام.