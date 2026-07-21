دراسة: نوع قهوتك يحدد سرعة شيخوختك.. "المفلترة" تبطئها و"السريعة" تعجلها

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة «npj Science of Food» عن نتائج مفاجئة تتعلق بتأثير نوع القهوة وطريقة تحضيرها على "العمر البيولوجي" للإنسان، حيث أظهرت أن القهوة المفلترة تساهم في إبطاء الشيخوخة، بينما يؤدي تناول القهوة سريعة التحضير (Instant Coffee) إلى نتائج عكسية تماماً.

واستند الباحثون في دراستهم إلى تحليل بيانات ضخمة من بنك البيانات الحيوية في المملكة المتحدة (UKB)، لتقييم العلاقة بين استهلاك القهوة ومؤشرات الشيخوخة البيولوجية. واعتمدت الدراسة على قياس "طول التيلومير النسبي" في الكريات البيضاء، وهو مؤشر حيوي أساسي لشيخوخة الخلايا؛ فكلما كانت التيلوميرات أطول، دلّ ذلك على شباب الخلايا وتباطؤ تدهورها.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة المفلترة (المقطرة عبر فلاتر ورقية أو معدنية) سجلوا تحسناً في طول التيلوميرات وانخفاضاً في مؤشرات الشيخوخة الظاهرية. وفي المقابل، ارتبط استهلاك القهوة سريعة التحضير بتقصير طول التيلوميرات وتسريع تدهور الوظائف الحيوية، مما يعني شيخوخة بيولوجية أسرع.

وأشارت الدراسة إلى أن الإفراط في تناول القهوة سريعة التحضير (أكثر من 3 أكواب يومياً) كان له تأثيرات سلبية واضحة، لا سيما لدى:

الذكور.

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

المدخنين الحاليين.

وعلى العكس من ذلك، سجل الرجال الذين تناولوا أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة المفلترة يومياً تراجعاً ملحوظاً في مؤشرات الشيخوخة البيولوجية.

أكد الباحثون أن النتائج ظلت ثابتة حتى بعد استبعاد العوامل الجانبية مثل التدخين، ومؤشر كتلة الجسم، ومستوى النشاط البدني، أو إضافة السكر والحليب والمحليات الصناعية للقهوة. كما لم تتأثر النتائج بوجود أمراض مزمنة كالسكر أو أمراض القلب لدى المشاركين، مما يعزز فرضية أن طريقة التحضير بحد ذاتها هي العامل المؤثر.

تعتمد القهوة المفلترة على تمرير الماء الساخن ببطء عبر البن المطحون داخل مرشح، مما يمنع مرور الشوائب والرواسب والمواد التي قد تسبب التهابات أو تأثيراً سلبياً على الصحة، وينتج عنها كوب نقي يبرز النكهات الأصلية للبن ويحتفظ بفوائده الصحية التي تدعم الحيوية وطول العمر.

تأتي هذه الدراسة في وقت يسعى فيه العلماء لتحديد طرق غذائية فعالة لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في زيادة نسبة كبار السن، مؤكدة أن "جودة" ما نشربه يومياً قد تكون مفتاحاً لشيخوخة أكثر صحة.