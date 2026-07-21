طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعات حالة الطقس في عموم البلاد للأيام المقبلة، مشيرة إلى تصاعد تدريجي في درجات الحرارة مع استقرار الأجواء الصحوة.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً بوجه عام، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما تبقى مقاربة لمعدلاتها في المنطقة الشمالية.

وأوضح البيان خارطة درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الأربعاء، حيث ستتصدر محافظة ميسان القائمة بتسجيلها 48 درجة مئوية، تليها محافظات (ديالى، صلاح الدين، بابل، واسط، ذي قار، والبصرة) بـ 47 درجة.

فيما توقعت الهيئة أن تسجل العاصمة بغداد وكل من (نينوى، كركوك، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، الديوانية، والمثنى) 46 درجة مئوية، بينما سجلت أربيل 45 درجة، والأنبار 44 درجة، وحلت محافظتا دهوك والسليمانية في أدنى القائمة بـ 42 درجة مئوية.

أما بشأن الحالة الجوية لنهاية الأسبوع، فقد أشار البيان إلى أن طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع ظهور بعض السحب في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، على أن يستمر الطقس الصحو مع استقرار في درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت المقبلين.