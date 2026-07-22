طقس العراق.. تصاعد للغبار وتفاوت في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، عن توقعات حالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى تصاعد للأتربة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة ببعض المناطق.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ الخميس سيكون صحواً بشكل عام مع ظهور سحب متفرقة في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية. وأوضح البيان أن الرياح ستكون شمالية غربية، تنشط نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مما يؤدي إلى تصاعد غبار محلي خفيف، مع استقرار في درجات الحرارة.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الخميس، فقد تصدرت محافظتا ميسان والبصرة القائمة بـ 48 درجة مئوية، تلتها محافظات النجف الأشرف، بابل، الديوانية، واسط، ذي قار، والمثنى بـ 47 درجة، فيما سجلت العاصمة بغداد وكربلاء المقدسة وكركوك 46 درجة مئوية.

وأضاف البيان أن يومي الجمعة والسبت سيشهدان طقساً صحواً واستقراراً في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد، فيما سيعود الغبار للتصاعد يوم الأحد المقبل نتيجة نشاط الرياح، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى واستقرارها في المنطقتين الشمالية والجنوبية.