رقمنة البطاقة التموينية في إقليم كوردستان تنهي طوابير الانتظار وتخفف العبء عن المواطنين

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أربيل (كوردستان24)- تشهد مديريات تنظيم البطاقة التموينية في إقليم كوردستان تحولاً رقمياً بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين، عبر تفعيل نظام "البطاقة التموينية الإلكترونية" الذي يتيح إنجاز المعاملات وتحديث البيانات رقمياً.

ويتيح النظام الجديد للمواطنين إتمام معاملاتهم، مثل تحديث البيانات أو نقل البطاقة التموينية بين المحافظات، في غضون أيام قليلة ومن داخل منازلهم عبر التطبيق الإلكتروني. وفي هذا الصدد، يعبّر أحد المواطنين (المقيمين في أربيل منذ 20 عاماً) عن ارتياحه بعد مراجعته للدائرة لنقل ملفه التمويني إلى العاصمة بغداد، حيث تفاجأ بإمكانية إنجاز المعاملة إلكترونياً دون الحاجة لطوابير الانتظار. كما يشير مراجع آخرى إلى الفرق الكبير الذي أحدثه النظام الرقمي، مستذكراً الصعوبات السابقة التي كان يواجهها المواطنون بالانتظار لساعات طويلة في الطقس الحار لإنجاز معاملة ورقية قد لا تكتمل في اليوم ذاته.

من جانبه، أكد مدير مديرية تنظيم البطاقة التموينية في أربيل، سيامند قادر نانكلي، أن التحول الرقمي أسهم بشكل ملموس في تخفيف الزخم الإداري. وأوضح قائلاً: "تشير البيانات المتوفرة لدينا إلى تقديم نحو 4 ملايين طلب تحديث عبر النظام الإلكتروني على مستوى العراق خلال خمسة أيام فقط. هذا الرقم الضخم كان ليشكل ضغطاً هائلاً وغير قابل للاستيعاب على كوادرنا لو أُنجز بالطرق الورقية التقليدية (بالورقة والقلم)، أما الآن فالعملية تسير بسلاسة عبر التطبيق، ونقتصر في الدائرة على استقبال الحالات التي تواجه مشكلات تقنية لمساعدتها وتبسيط الإجراءات لها".

وتشير الإحصاءات الرسمية لمديرية تموين أربيل إلى أن عدد الأسر المستفيدة من البطاقة التموينية في المحافظة يبلغ 438,581 أسرة، وهو ما يمثل نحو 1,711,000 فرد، يتولى تلبية احتياجاتهم الغذائية 10,007 وكلاء معتمدين.

ومع اكتمال رقمنة الخدمات المرتبطة بالبطاقة التموينية، بات بمقدور المواطنين في إقليم كوردستان إتمام كافة المعاملات ذات الصلة بيسر ومن منازلهم، مما يختصر الوقت والجهد ويقلص مراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى حد كبير.



تقرير: هافرست رجب - كوردستان 24 – أربيل