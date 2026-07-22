وزير النفط العراقي: وقعنا 7 اتفاقيات بقيمة 200 مليار دولار مع شركات أمريكية لتطوير قطاع الطاقة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير، اليوم الأربعاء، عن توقيع 7 اتفاقيات استراتيجية كبرى مع شركات أمريكية خلال الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات تبلغ نحو 200 مليار دولار.

وأوضح خضير في مقابلة تلفزيونية تابعتها وسائل الإعلام، أن هذه الاتفاقيات تركز على الشراكة مع كبريات الشركات الأمريكية لتطوير الحقول النفطية، بالإضافة إلى اتفاقية تتعلق بمد خط أنابيب لنقل النفط بالتعاون مع سوريا.

وكشف وزير النفط عن وصول القدرة الإنتاجية الإجمالية للعراق إلى أكثر من 4.8 مليون برميل يومياً، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير قطاعي النفط والغاز. وأضاف أن هناك حوارات جادة تجري حالياً مع منظمة "أوبك" لرفع سقف حصص التصدير الخاصة بالعراق.

وفيما يخص ملف الغاز، توقع الوزير أن يحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030. أما على صعيد المشتقات النفطية، فقد أعلن خضير أن إنتاج البنزين وصل إلى 30 مليون لتر يومياً، مؤكداً أن البلاد تمكنت بالفعل من تحقيق الاكتفاء الذاتي العملي من وقود "الغارويل" (الديزل) والنفط الأبيض (الكيروسين).

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى وجود 22 شركة عالمية تعمل حالياً في مختلف الحقول العراقية، لافتاً في الوقت ذاته إلى استمرار المفاوضات والمباحثات الفنية لاستئناف تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب جيهان التركي.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي كان قد وصل إلى واشنطن يوم الاثنين الماضي على رأس وفد حكومي رفيع المستوى. وصرح المتحدث باسم الحكومة، حيدر عبودي، أن الزيارة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن.