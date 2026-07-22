وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تحدد أسعاراً جديدة لبيع البنزين وتتوعد المخالفين

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أربيل (كوردستان 24) - أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 22 تموز / یولیو 2026، صدور قرار رسمي جديد يقضي بتحديد أسعار بيع فئات البنزين الثلاث (العادي، المحسن، والسوبر)، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس حكومة الإقليم الرامية لتنظيم أسعار الوقود وضمان جودته في الأسواق المحلية.

ووفقاً لكتاب رسمي صادر عن الوزارة يحمل الرقم (1788) وممهور بتوقيع وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، كمال محمد صالح، فقد تقرر ضبط التسعيرة وضوابط البيع لضمان استقرار السوق، حيث جرى تحديد سعر لتر البنزين العادي الموزع حكومياً عبر منافذ الوزارة بـ 750 ديناراً عراقياً.

وفيما يخص البنزين التجاري، وضع القرار الحكومي سقفاً سعرياً لا يمكن تجاوزه في محطات التعبئة الأهلية؛ إذ حدد السعر الأقصى للبنزين التجاري من الفئة العادية بـ 850 ديناراً للتر الواحد، في حين تقرر ألا يتجاوز سعر لتر البنزين المحسن حاجز الـ 1000 دينار، ولتر البنزين السوبر الـ 1200 دينار عراقي.

وشددت الوزارة في قرارها على ضرورة مطابقة الوقود الموزع بكافة فئاته للمواصفات والضوابط الفنية المعتمدة لديها، مؤكدة أن اللجان الرقابية ستتخذ إجراءات قانونية وعقوبات صارمة بحق أي محطة وقود يثبت تلاعبها بالأسعار المحددة أو بمعايير الجودة المقررة.