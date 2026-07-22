الدفاعات الجوية للتحالف تسقط 5 مسيّرات في سماء أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- تصدت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي، مساء اليوم الأربعاء 22 تموز/يوليو 2026، لهجوم جديد بطائرات مسيرة في سماء مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل كوردستان24 في أربيل بأن منظومات الدفاع الجوي جرى تفعيلها بنجاح للتعامل مع التهديدات الجوية، حيث تمكنت من اعتراض وإسقاط 5 طائرات مسيرة (درون) قبل وصولها إلى أهدافها.

تأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من اعتراض 6 طائرات مسيرة أخرى في أربيل يوم الثلاثاء.

وتشهد المنطقة تصاعداً لافتاً في الهجمات بالجو؛ إذ جرى إطلاق أكثر من 30 طائرة مسيرة نحو أربيل منذ استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وتمكنت دفاعات التحالف الجوية من اعتراضها وإسقاطها بالكامل في الأجواء دون تسجيل أضرار.