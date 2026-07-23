للمطالبة بالتعيين.. المعلمون المتطوعون في كركوك ينظمون وقفة احتجاجية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نظم عدد من المعلمين المتطوعين، الممثلين لمختلف المكونات في محافظة كركوك، وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيينهم رسمياً وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات في تقديم الخدمات التعليمية مجاناً.

وأفاد مراسل "كوردستان 24" في كركوك،هيمن دلو، بأن الجهات الحكومية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن تخصيص 7 آلاف درجة وظيفية للمحافظة، إلا أن استمرار الخلافات والتقاطعات السياسية حال دون حسم هذا الملف وتوزيع تلك الدرجات حتى الآن.

وفي حديث لـ "كوردستان 24"، قال أحد المعلمين الكورد العاملين ضمن قسم الدراسة الكوردية في كركوك: إن "مطالب المعلمين المتطوعين واضحة ومباشرة، فنحن نقدم الدروس في المدارس منذ سنوات طويلة دون أي مقابل مادي".

وناشد المعلم المحتج الجهات الحكومية والمعنية بضرورة إنصاف هذه الشريحة، مطالباً بـ "تخصيص نسبة لهم ضمن الـ 7 آلاف درجة وظيفية المخصصة لكركوك، وإصدار أوامر تعيينهم رسمياً تقديراً لجهودهم في سد الشواغر وخدمة المسيرة التربوية في المحافظة".