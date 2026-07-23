طقس العراق.. توقعات بانخفاض درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في عموم البلاد للأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة مع توقعات بتراجع طفيف في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة أن طقس يوم غدٍ الجمعة سيكون صحواً وحاراً بشكل عام، مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، فيما تبقى درجات الحرارة مقاربة لمعدلاتها المسجلة اليوم. ويستمر هذا الاستقرار في الحالة الجوية ليوم السبت، حيث تسود أجواء صحوة وحارة في جميع المحافظات دون تغيير يذكر في درجات الحرارة.

وفقاً للبيان، ستتراوح درجات الحرارة العظمى في محافظات العراق كالتالي:

المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط (48 درجة مئوية): البصرة، المثنى، ذي قار، ميسان، النجف الأشرف، وكربلاء المقدسة.

الديوانية: 47 درجة مئوية.

المحافظات الوسطى والغربية (46 درجة مئوية): بابل، واسط، الأنبار، صلاح الدين، ديالى، وكركوك.

العاصمة بغداد ونينوى: 45 درجة مئوية.

إقليم كوردستان: أربيل (44)، دهوك (42)، والسليمانية (41).

وأشار التقرير إلى حدوث تغيير طفيف يوم الأحد القادم، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً عما سجل في الأيام السابقة مع بقاء الطقس صحواً وحاراً. أما يوم الاثنين، فيستمر الطقس على حاله (صحو وحار) مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، واستقرار في درجات الحرارة مقارنة بيوم الأحد.