زيادة كميات البنزين المدعوم وإتاحته في محطات أربيل لمواجهة ارتفاع الأسعار

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أربيل (كوردستان24)- دخل قرار مضاعفة كميات البنزين المدعوم حيز التنفيذ اليوم؛ حيث بدأت 50 محطة وقود في أربيل بتوزيع البنزين الحكومي بسعر 750 ديناراً والبنزين التجاري العادي بسعر 850 ديناراً للتر الواحد، في خطوة تهدف للسيطرة على الأسعار وتخفيف الضغط والتزاحم على منافذ التوزيع.

ومن جانب آخر، وفيما يتعلق بأسعار البنزين "المحسن" و"السوبر"، وعلى الرغم من التسعيرة الرسمية المحددة من قبل حكومة إقليم كوردستان، فإن بعض محطات الوقود لم تلتزم بعد بتخفيض الأسعار، وقام بعضها برفع لافتات تفيد بعدم توفر الوقود.

وعن أسباب ذلك، صرح مسؤول قسم التفتيش والمتابعة في مديرية النفط والمعادن بأربيل، سالار محمد، لـ "كوردستان 24"، قائلاً: "طلب أصحاب محطات الوقود الأهلية مهلة زمنية لعدة أيام لتصريف الكميات والمخزون الذي اشتروه سابقاً بالأسعار المرتفعة. وقدمنا طلبهم لوزارة الثروات الطبيعية وننتظر صدور التوجيه النهائي بهذا الشأن".

وأشار محمد إلى أنه لم يجرِ فرض عقوبات على المحطات المخالفة حتى الآن بانتظار التوجيه الوزاري، مشدداً بالقول: "أي محطة وقود، لاسيما المحطات المستفيدة من البنزين الحكومي، تمتنع عن التجهيز أو ترفض الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ستتعرض لعقوبات تشمل الغرامات المالية وإغلاق المحطة".

ومن المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور انتهاء المهلة المطالب بها، استقرار وتثبيت أسعار البنزين المحسن والسوبر في جميع المحطات وفق التسعيرة المعتمدة من الحكومة.