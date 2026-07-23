علي الزيدي يصل الى طهران في زيارة رسمية

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أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رفيع، في مستهل زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلن الزيدي في وقت سابق من اليوم، عن توجهه إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تهدف إلى عقد مباحثات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح الزيدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الزيارة ستشهد مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء على عمق الروابط التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات بين بغداد وطهران تستند إلى أسس متينة من التاريخ والحضارة والجوار والمصالح المشتركة. وشدد الزيدي على أن تعزيز هذا التعاون من شأنه دعم التنمية المستدامة والازدهار للشعبين الجارين، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي والدولي.

بدوره أكد الناطق باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الخميس، أن الزيارة الرسمية التي بدأها رئيس الوزراء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تهدف إلى تعميق التفاهمات الاقتصادية والتعاون المشترك، مشيراً إلى أن الوفد الحكومي يحمل رسالة تدعو إلى تغليب الحوار الدبلوماسي لضمان استقرار المنطقة.

وقال العبودي في مؤتمر صحفي، إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية من الرئاسة الإيرانية، حيث سيقود رئيس الوزراء مباحثات تخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات النقل، الصناعة، والجانب المالي.

وأضاف الناطق باسم الحكومة أن العراق يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تخفيف منسوب التوترات الإقليمية، مؤكداً أن "رسالة العراق ثابتة بأن السلام والحوار هما السبيل الوحيد لترسيخ التنمية الاقتصادية".

وأوضح أن المباحثات ستتطرق أيضاً إلى التطورات الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من حرص بغداد على توفير مناخات آمنة تدعم بيئة الاستثمار والتنمية في المنطقة.