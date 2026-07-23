الجيش الأردني يعلن اعتراض 4 صواريخ و6 طائرات مسيّرة إيرانية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الأردني في بيان الخميس أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيّرات أطلقتها إيران نحو المملكة في إطار ما تقول طهران إنها ردود على الضربات الأميركية، من دون وقوع اصابات أو أضرار مادية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن "الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح الخميس ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى مساء أمس (الاربعاء) اعتراض الطائرات المسيّرة الست وإسقاطها".

وأكد عدم وقوع "أية إصابات بشرية أو خسائر مادية".

وكان الجيش الأردني قد أعلن في الأيام الماضية التصدي لصواريخ بالستية ومسيرات إيرانية بوتيرة شبه يومية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مرات عدة أخيرا إنه استهدف قاعدة "الشهيد موفق السلطي الجوية" في الازرق وقاعدة "الأمير حسن الجوية" في الصفاوي (نحو 140 كيلومترا شمال شرق عمان).

وأعلن الجيش الأميركي السبت مقتل اثنين من عناصره وفقدان آخر جراء ضربات إيرانية على الأردن الجمعة.

وقال الحرس الثوري الإيراني الخميس أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أميركية في الأردن.

وشملت الأهداف رادارا تابعا لنظام الدفاع الصاروخي الأميركي "ثاد" (THAAD)، ونظام "باتريوت"، ورادارا من طراز "سي-رام" (C-RAM)، وحظيرة مروحيات، وفق بيان صادر عن الحرس الثوري بثه التلفزيون الرسمي.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية في بيان الخميس استهداف مواقع في الكويت قالت إن الجيش الأميركي يستخدمها.

ووفقا لبيان بثه التلفزيون الرسمي استهدف الجيش الايراني بمسيّرات "مستودعات ذخائر ومواقع لوجستية للجيش الأميركي في معسكر الدوحة، وخزانات وقود في قاعدة علي السالم الجوية ومستودع ذخائر في قاعدة عريفجان" في الكويت.

وقال الجيش الكويتي فجر الخميس أن دفاعاته الجوية تتصدّى لهجمات "طائرات مسيّرة معادية".