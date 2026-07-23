الجيش الإيراني يتعهد بمواصلة ضرباته طالما استمرت الهجمات على الأراضي الإيرانية

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أربيل (كوردستان24)- تعهد الجيش الإيراني، اليوم الخميس، بمواصلة عملياته العسكرية وضرباته الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة، طالما استمرت الأراضي والمنشآت الإيرانية في التعرض للضربات والهجمات العسكرية الخارجية.

وذكر الجيش الإيراني في بيان رسمي بثته وسائل الإعلام الإيرانية، أن القوات المسلحة ستواصل ردها الميداني والعسكري على القواعد والمنشآت التابعة للجانب الأمريكي في المنطقة، مشدداً على أن وقف هذه الضربات يرتبط بشكل مباشر بوقف كافة العمليات الجوية والاعتداءات التي تستهدف إيران وسيادتها.

وأكد البيان الإيراني أن القوات المسلحة في حالة جاهزية لمواصلة خيار المواجهة الدفاعية، محذراً من أن استمرار الغارات الأمريكية سيعني تلقائياً اتساع نطاق الرد الإيراني ليشمل المزيد من المواقع والأهداف العسكرية بالمنطقة.

وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع استمرار المواجهة العسكرية المباشرة وتبادل الضربات بين واشنطن وطهران؛ حيث ينفذ الجيش الأمريكي غارات جوية على أهداف داخل إيران، بينما ترد الأخيرة باستهداف القواعد والقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة بالصواريخ والمسيرات.