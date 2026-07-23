ملفات الاقتصاد والأمن تتصدر أجندة زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران

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أربيل (كوردستان24)- أكد الناطق باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الخميس، أن الزيارة الرسمية التي بدأها رئيس الوزراء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تهدف إلى تعميق التفاهمات الاقتصادية والتعاون المشترك، مشيراً إلى أن الوفد الحكومي يحمل رسالة تدعو إلى تغليب الحوار الدبلوماسي لضمان استقرار المنطقة.

وقال العبودي في مؤتمر صحفي، إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية من الرئاسة الإيرانية، حيث سيقود رئيس الوزراء مباحثات تخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات النقل، الصناعة، والجانب المالي.

وأضاف الناطق باسم الحكومة أن العراق يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تخفيف منسوب التوترات الإقليمية، مؤكداً أن "رسالة العراق ثابتة بأن السلام والحوار هما السبيل الوحيد لترسيخ التنمية الاقتصادية".

وأوضح أن المباحثات ستتطرق أيضاً إلى التطورات الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من حرص بغداد على توفير مناخات آمنة تدعم بيئة الاستثمار والتنمية في المنطقة.