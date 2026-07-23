ترامب: لا ممانعة في بناء منشآت نووية مدنية في السعودية شريطة عدم التخصيب

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن دعمه لإبرام اتفاق نووي مدني بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، موضحاً أن الموافقة النهائية على هذا المشروع مرهونة بخطوة سياسية كبرى تتمثل في انضمام الرياض إلى "اتفاقيات أبراهام".

وأكد ترامب، في بيان له، أن الاتفاق المقترح يركز حصراً على الأغراض السلمية وغير العسكرية، مشدداً على أن المشروع لن يتضمن "تخصيباً للمواد النووية"، ليكون بذلك متسقاً مع النماذج النووية المدنية القائمة في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وإيران.

وجاء في تصريح ترامب: "إن الولايات المتحدة لا تعارض إنشاء منشآت نووية مدنية تعتمد على مواد غير مخصبة"، مشيراً إلى أن هذا الملف سيحظى بالقبول شريطة انخراط المملكة في مسار "اتفاقيات أبراهام" التي وصفها بأنها حققت نجاحاً كبيراً وحظيت باحترام واسع.

يُذكر أن "اتفاقيات أبراهام" هي سلسلة من اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها إدارة ترامب السابقة بين إسرائيل وعدة دول عربية، ويسعى ترامب من خلال هذا التصريح إلى ربط التعاون التقني والنووي مع السعودية بتوسيع دائرة هذه الاتفاقيات لتشمل المملكة.