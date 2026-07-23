إعمار كوردستان تعلن افتتاح 11 كيلومتراً إضافية من طريق "دوكان - چوارقورنة" الأسبوع المقبل

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 23 تموز/يوليو 2026، عن استمرار العمل بوتيرة متسارعة في مشروع طريق "دوكان - چوارقورنة" المزدوج، مؤكدة أنه من المقرر افتتاح 11 كيلومتراً إضافية من الطريق أمام حركة المرور الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه ضمن إطار المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، تم إنجاز أعمال 11 كيلومتراً من الطريق وصولاً إلى منطقة "كاني وەتمان". وأشار البيان إلى أن العمل حالياً يقتصر على مراحل التخطيط (تخطيط الطرق) وبعض التفاصيل الفنية الدقيقة، والتي من المتوقع الانتهاء منها قبل حلول الأسبوع القادم ليتم وضع الطريق رسمياً في خدمة المواطنين وسائقي المركبات.

وكان وزير الإعمار والإسكان، دانا عبد الكريم، قد أكد في وقت سابق خلال جولة ميدانية للموقع: "أن كافة الجهود تُبذل لإتمام المشروع قبل الموعد المحدد له، كونه يعد أحد المشاريع الاستراتيجية في إقليم كوردستان وله أهمية كبيرة لقطاع النقل والمواصلات".

تفاصيل ومعلومات عن المشروع:

-الطول الإجمالي: 36.5 كيلومتر.

-التكلفة الإجمالية: أكثر من 243 مليار دينار عراقي.

-الوضع الحالي: استمرار العمل المكثف في كافة الأجزاء والمقاطع المتبقية من المشروع.

ويُصنف هذا المشروع كأحد المشاريع الحيوية لحكومة إقليم كوردستان، ويهدف بشكل أساسي إلى تخفيف الازدحام المروري والحد من حوادث السير على الطريق الواصل بين محافظة السليمانية وإدارة منطقة "راپەڕین".