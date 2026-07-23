بتكلفة تتجاوز 1.7 مليار دينار.. مشروع مبنى محكمة العمادية الجديد يدخل مراحله النهائية بنسبة إنجاز تفوق 75%

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أربيل (كوردستان24)- اقترب مشروع تشييد المبنى الجديد لمحكمة العمادية (آميدي) من مرحلة الجاهزية التامة، حيث وصلت الأعمال الإنشائية والفنية فيه إلى مراحلها الأخيرة بنسبة إنجاز تجاوزت 75%، وبكلفة إجمالية بلغت ملياراً و736 مليون دينار عراقي.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع الخدمي بتوجيهات من الرئيس بارزاني ورئاسة حكومة إقليم كوردستان، وذلك تلبيةً لمتطلبات أهالي المنطقة وتسهيلاً لمعاملاتهم القانونية. ويتألف المبنى الجديد من طابقين صُمما وفق معايير هندسية حديثة لاستيعاب كافة الأقسام القضائية وتقديم الخدمات للموظفين والمراجعين بيسر وسهولة.

وأوضح المهندس المشرف على المشروع، فرهاد محمد، أن الأعمال مستمرة بنشاط مكثف بعد إنجاز المراحل والفقرات الإنشائية الصعبة، مؤكداً أن ما تبقى من أعمال يعد من الفقرات السهلة والنهائية التي لن تستغرق وقتاً طويلاً قبل تسليم المشروع كاملاً.

من جانبه، أشار قائمقام قضاء العمادية (آميدي)، وارشين سلمان، إلى أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في تنظيم الأعمال القانونية وتسيير المعاملات اليومية لأهالي القضاء والنواحي التابعة له، لافتاً إلى أن المشروع يمثل تجسيداً لنتائج اللقاءات المباشرة للاستماع إلى احتياجات مواطني المنطقة.

يُذكر أن قضاء العمادية يشهد حركة إعمار وتطوير مستمرة؛ حيث شهدت السنوات الخمس الماضية تنفيذ 215 مشروعاً خدمياً بتكلفة إجمالية تجاوزت 415 مليار دينار، بالتوازي مع استمرار العمل في عشرات المشاريع الاستراتيجية والخدمية الأخرى التي تهدف إلى الارتقاء بالواقع الخدمي والجمالي للمنطقة.

تقرير: بيوار حلمي – كوردستان24 – العمادية