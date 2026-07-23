تقارير عن تبني فصيل عراقي لهجمات استهدفت دولاً مجاورة

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أربيل (كوردستان24)- أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث"، بأن فصيلاً عراقياً يطلق على نفسه اسم "سرایا أولياء الدم" قد تبنى تنفيذ هجمات استهدفت أراضي في الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذا الفصيل يضم مستشارين من الحرس الثوري الإيراني، ويعتمد على خلايا تخصصية لإطلاق طائرات مسيرة متطورة من داخل الأراضي العراقية، تحت ذريعة استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.

وفي السياق الميداني، أعلن الجيش الكويتي في بيان رسمي للمتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، عن تعرض منفذ "العبدلي" الحدودي لهجوم بطائرات مسيرة معادية ظهر اليوم الخميس 23 تموز/یولیو 2026، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية في الموقع دون تسجيل أي إصابات بشرية، مؤكداً أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، كشف الجيش الأردني في بيان عسكري عن تصدي دفاعاته الجوية لأربعة صواريخ وست طائرات مسيرة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث أوضح مصدر عسكري أن الدفاعات تمكنت من إسقاط ثلاثة صواريخ صباح الخميس، بينما سقط الرابع في منطقة نائية، كما تم اعتراض المسيرات الست مساء الأربعاء بنجاح، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وتشير المعلومات المتوفرة حول نشاط هذه الفصائل إلى توجهها نحو تعزيز قدراتها العسكرية عبر تشكيل وحدات صغيرة تتولى عمليات الإطلاق، واستخدام تسميات مرتبطة باستهداف الوجود العسكري الأجنبي لتنفيذ عمليات طالت مواقع في دول عربية مجاورة.