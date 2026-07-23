محصول وفير.. مزارعو الطماطم في "عقرة" يطالبون بإنشاء معامل تصنيعية للحد من خسائرهم

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أربيل (كوردستان24)- يشهد قضاء عقرة هذه الأيام حركة دؤوبة من قبل المزارعين لجني محصول الطماطم ونقله إلى الأسواق، في موسم تميز بوفرة الإنتاج وجودته العالية. ورغم المؤشرات الإيجابية لإنتاجية الأرض هذا العام، فإن تدني الأسعار في الأسواق المحلية أثار قلقاً واسعاً بين المزارعين، وسط مطالبات متزايدة للجهات الحكومية بالتدخل لإنشاء معامل تحويلية تسهم في استيعاب الفائض وتفادي الخسائر المالية.

مؤشرات الإنتاج والمساحات المزروعة

وفقاً لتقديرات مديرية الزراعة في القضاء، بلغت المساحات المزروعة بمحصول الطماطم هذا العام نحو ثلاثة آلاف دونم، تركزت أغلبها في صنفي "جيرسي" و"نور" اللذين نضجا في وقت متزامن. وتتوقع المديرية أن يتجاوز إجمالي إنتاج المنطقة حاجز الـ 4 آلاف طن خلال الموسم الحالي، حيث يجري تسويق هذه الكميات إلى مختلف الأسواق المحلية في محافظات العراق.

ورغم هذه الأرقام الإنتاجية المرتفعة، فإن القيمة السوقية للمحصول شهدت تراجعاً ملحوظاً، حيث يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد في الأسواق حالياً أقل من 200 دينار عراقي، وهو ما يراه المزارعون سعراً متدنياً لا يغطي تكاليف الزراعة والجني والنقل.

ركود اقتصادي رغم غياب المستورد

يعزو العاملون في القطاع الزراعي هذا التراجع الحاد في الأسعار إلى زيادة المعروض مقارنة بحجم الطلب الفعلي في السوق المحلية، مؤكدين أن الركود الحالي لا يعود إلى منافسة المنتجات المستوردة التي يغيب دخولها عن الأسواق في الوقت الراهن.

وفي هذا الصدد، يوضح المزارع صباح عبد الله قائلاً: "إنتاجنا من الطماطم هذا العام، وخاصة من صنفي جيرسي ونور، يتميز بجودة عالية ووفرة ملحوظة، إلا أن حركة البيع والشراء في الأسواق ضعيفة للغاية، والركود يسيطر على المشهد العام للتسويق".

مطالبات بحلول هيكلية

أمام هذا الواقع الاقتصادي الصعب، يرى مزارعو المنطقة أن الحل الأمثل للحد من تراجع الأسعار السنوية يكمن في إيجاد صناعات تحويلية محلية تستوعب الفائض من المحصول.

حيث يشير المزارع شمس الدين مصطفى إلى أن الكميات المنتجة تتجاوز القدرة الاستيعابية للأسواق الطازجة، مضيفاً: "المحصول ممتاز والإنتاج وفير جداً، ولا يوجد استيراد ينافسنا حالياً. نطالب الحكومة بإنشاء مصنع لمعجون الطماطم في قضاء عقرة، لتمكين المزارعين من تسويق إنتاجهم وتجنب الخسائر المستمرة".

من جانبه، يؤيد المزارع مصطفى علي هذا التوجه، مؤكداً أن الأسعار الحالية تضع المزارع في مواجهة خسائر حتمية، قائلاً: "جودة الطماطم عالية جداً هذا الموسم، لكن الطلب ضعيف للغاية والأسعار متدنية. نأمل من الجهات المعنية التخطيط لإنشاء مصنع في المنطقة لتصريف هذا الإنتاج الكبير وحماية القطاع الزراعي".

خلاصة

يضع هذا الموسم مزارعي قضاء عقرة أمام مفارقة متكررة؛ تتمثل في تحقيق إنتاج زراعي وفير بجودة عالية، يقابله تحدي تسويقي يهدد الجدوى الاقتصادية لجهودهم. ويظل ملف إنشاء معامل التصنيع الغذائي، كمعامل معجون الطماطم، أحد أبرز المطالب المطروحة على طاولة الجهات المعنية لتحقيق استقرار السوق ودعم المنتج المحلي.

تقرير: اري حسين – كوردستان24 – عقرة