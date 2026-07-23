أربيل.. إطلاق كتاب يتناول أبعاد فكر تطوير السياحة في استراتيجية مسرور بارزاني ومسار التاريخ والمستقبل

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أربيل (كوردستان24)- جرت مساء اليوم الخميس 23 تموز 2026، في اربيل، مراسم إطلاق كتاب بعنوان «أبعاد فكر تطوير السياحة في استراتيجية مسرور بارزاني ومسار التاريخ والمستقبل»، من تأليف نادر روستي، والذي نظمته اتحاد كتاب كوردستان – فرع أربيل، في قاعة الشهيد مهدي خوشناو.

وحضر المراسم عدد من الكتاب والمثقفين والمسؤولين، حيث جرى تسليط الضوء على أهمية الكتاب بوصفه دراسة علمية تبحث في تطوير قطاع السياحة ومكانته ضمن استراتيجية حكومة إقليم كوردستان.

وقدم مؤلف الكتاب، نادر روستي، نبذة موجزة عن محتوى الكتاب وأهدافه، كما شهدت المراسم حواراً فكرياً وعلمياً مع الحاضرين حول الموضوعات التي تناولها الكتاب.

وأكد المشاركون أن تطوير قطاع السياحة يمثل أحد الأسس المهمة للنمو الاقتصادي، فضلاً عن دوره في التعريف بهوية إقليم كوردستان وتاريخه ومعالمه على المستوى العالم.