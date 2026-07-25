طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل الحالة الجوية في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى سيطرة الأجواء الصحوة مع تسجيل تذبذب في درجات الحرارة بين انخفاض طفيف وارتفاع تدريجي.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً في جميع المناطق، مع توقعات بانخفاض قليل في درجات الحرارة. وأوضح البيان قائمة بدرجات الحرارة العظمى المسجلة للمحافظات، حيث تصدرت محافظتا البصرة وميسان القائمة بـ 47 درجة مئوية، تليها ذي قار بـ 46 درجة، والمثنى وواسط بـ 45 درجة.

وفي وسط البلاد، سجلت محافظات بغداد وصلاح الدين وكربلاء المقدسة 43 درجة مئوية، بينما استقرت بابل والديوانية والنجف الأشرف وديالى عند 44 درجة. أما في المناطق الشمالية والغربية، فقد سجلت دهوك 39 درجة، والسليمانية 40 درجة، وأربيل والأنبار 41 درجة، ونينوى وكركوك 42 درجة مئوية.

وتابع البيان أن طقس يوم الاثنين سيبقى صحواً، مع استقرار درجات الحرارة بمعدلات مقاربة لليوم السابق. أما يومي الثلاثاء والأربعاء، فمن المتوقع أن تشهد البلاد استمرار الأجواء الصحوة، مع تسجيل ارتفاع قليل في درجات الحرارة في عموم المحافظات العراقية.