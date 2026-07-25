عراقجي: واشنطن انتهكت شروط اتفاق "إنهاء الحرب" وتسببت في زعزعة أمن مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت 25 تموز/يوليو 2026، أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث مع نظيره الصيني تداعيات انتهاك الولايات المتحدة لشروط اتفاق إنهاء الحرب المبرم بين الجانبين.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن عراقجي أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني أن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها مضيق هرمز ناتجة عن "الانتهاكات الأمريكية"، مشدداً على أن واشنطن قوضت ممارساتها شروط ركيزة الاتفاق الذي كان يهدف إلى وضع حد للعمليات القتالية.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيرانية إلى أن الهجمات الأمريكية الأخيرة لم تقتصر على الأهداف العسكرية، بل طالت البنية التحتية الحيوية في إيران بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، التقى عراقجي بنظيره الروسي، حيث أكد خلال اللقاء إرادة طهران وحزمها في منع الولايات المتحدة من "إساءة استخدام" مضيق هرمز أو فرض أجنداتها فيه.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة في وقت دخلت فيه المواجهات العسكرية بين واشنطن وطهران يومها الخامس عشر، حيث شنت القوات الأمريكية سلسلة غارات استهدفت جسوراً ومنشآت استراتيجية داخل الأراضي الإيرانية. وفي المقابل، ردت طهران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في كل من الكويت والبحرين والأردن، مما أدى إلى تصعيد وتيرة التوتر في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة.