طقس العراق.. تصاعد للغبار وتقلبات في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الحالة الجوية في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، متوقعةً تصاعداً للغبار في بعض المناطق وتباينًا في معدلات درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غدٍ السبت سيكون صحواً في عموم البلاد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، فيما تبقى مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وأوضح البيان خارطة درجات الحرارة العظمى المسجلة ليوم السبت، حيث جاءت السليمانية كأدنى محافظة بـ 40 درجة مئوية، تلتها دهوك بـ 41، وأربيل 42، في حين سجلت نينوى والأنبار 43 درجة. وبلغت الحرارة في بغداد وكركوك وديالى وصلاح الدين 44 درجة، بينما سجلت بابل وكربلاء والنجف 45 درجة. وتصدرت محافظات ميسان وذي قار والبصرة القائمة بتسجيلها 47 درجة مئوية.

وأشار التقرير إلى أن طقس يوم الأحد سيشهد نشاطاً للرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة خلال النهار، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع توقعات بانخفاض طفيف في درجات الحرارة بعموم البلاد.

أما بخصوص طقس مطلع الأسبوع المقبل، فقد توقعت الهيئة أن يشهد يوم الاثنين ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع استقرارها في المنطقة الجنوبية.

ويستمر منحنى الارتفاع يوم الثلاثاء القادم، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلاً في المناطق الوسطى والشمالية، بينما تشهد المنطقة الجنوبية ارتفاعاً ملحوظاً (بضع درجات)، مع بقاء الأجواء صحوة في كافة أنحاء البلاد.