إصابة 40 شخصاً في حادث انقلاب حافلة ركاب بتركيا

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أربيل (كوردستان 24)- أُصيب 40 شخصاً بجروح إثر حادث سير وقع صباح اليوم السبت على الطريق الرابط بين محافظتي كرككاله وسامسون في تركيا، وذلك نتيجة انزلاق حافلة ركاب وانقلابها على جانب الطريق جراء الأمطار الغزيرة.

ونقلت وكالة الأنباء التركية أن الحافلة كانت تقل 42 شخصاً، من بينهم طاقم مكون من ثلاثة أفراد، حيث أسفر الحادث عن إصابة 40 راكباً.

وسارعت الفرق الإغاثية وطواقم الطوارئ إلى موقع الحادث لإنقاذ المحتجزين، ونقل المصابين إلى مستشفيين بالمنطقة لتلقي الرعاية الطبية، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.