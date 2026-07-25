عراقجي: طهران صاحبة الحق في تحديد آلية العبور بمضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن السيادة على تحديد آلية عبور مضيق هرمز تعود لإيران وفقاً لما نصت عليه المواثيق القائمة، متهماً الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك الاتفاقيات والسعي نحو تصعيد التوتر في المنطقة.

وأوضح عراقجي، في تصريحات صحفية، أن البند الخامس من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز "واضح ولا لبس فيه"، حيث ينص صراحة على أن إيران هي الجهة المنوط بها تحديد آليات العبور في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وأشار إلى أن قيام واشنطن بفتح مسار ملاحي منفصل يمثل خرقاً صريحاً لهذه البنود، مشدداً على ضرورة التشاور مع طهران قبل إجراء أي تعديلات، سواء بالإضافة أو الحذف، على الممرات الملاحية لضمان بقائها ضمن إطار الاتفاق.

وكشف الوزير الإيراني عن كواليس جرت خلال محادثات سويسرا، مبيناً أن طهران اتخذت قراراً بفتح خط اتصال مباشر لتجنب "سوء الفهم" عقب وقوع اشتباكات سابقة في المضيق. إلا أنه استدرك قائلاً: "أظهرت التطورات اللاحقة أن القضية تتجاوز مجرد سوء التفاهم العارض؛ إذ تبين وجود إصرار من الطرف الآخر على إنشاء مسارات بديلة خارج إطار التوافق".

واختتم عراقجي تصريحاته باتهام واشنطن بتعمد دفع الأوضاع نحو التصعيد، محملًا إياها المسؤولية الكاملة عن الوصول إلى الوضع الراهن نتيجة انتهاكها للاتفاقيات المبرمة، مؤكداً أن التحركات الأمريكية الأخيرة لا تتسق مع الالتزامات الدولية ومذكرات التفاهم المشتركة.