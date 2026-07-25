مطار أربيل الدولي ينفي شائعات إغلاقه ليلاً ويؤكد استمرار الرحلات بشكل طبيعي

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أربيل (كوردستان24)- نفت إدارة مطار أربيل الدولي بشكل قاطع كافة الأنباء والشائعات التي تداولت مؤخراً حول إغلاق المطار خلال الساعات الليلية أو تحويل الرحلات الجوية من الليل إلى النهار، مؤكدة أن المطار يواصل عمله واستقبال المسافرين بشكل طبيعي وعلى مدار الساعة.

وفي تصريح خاص لفضائية "كوردستان 24"، قال أحمد هوشيار، مدير مطار أربيل الدولي: "إن الشائعات التي تتحدث عن نقل جميع الرحلات الليلية إلى وقت النهار عارية تماماً عن الصحة، ولا تستند إلى أي أساس رسمي".

وأوضح مدير المطار أن تغيير مواعيد بعض الرحلات قد يحدث من قبل شركات الطيران لأسباب فنية بحتة تتعلق بتلك الشركات، وهو إجراء روتيني وطبيعي في حركة الطيران، مشدداً في الوقت ذاته على عدم وجود أي قرار يقضي بحظر الرحلات الليلية أو تحويل توقيتاتها. كما أضاف أن أجواء أربيل مفتوحة بالكامل، والمطار مستمر في تقديم خدماته للمسافرين وشركات الطيران دون انقطاع.

وفيما يخص تأخير أو تعليق بعض الرحلات الجوية من قبل بعض الشركات، أشار هوشيار إلى أن هذه الشركات غالباً ما تتخذ قرارات تعليق مؤقت لرحلاتها لأسباب خاصة بها وبسياساتها التشغيلية.

وكشف مدير المطار في ختام تصريحه أن عدداً من الشركات التي علقت رحلاتها مؤخراً، ستستأنف نشاطها الجوي وتعود للعمل بشكل طبيعي عبر مطار أربيل خلال الأيام القليلة المقبلة.